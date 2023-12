Was funktioniert in diesem Land eigentlich noch?

Gewöhnen wir uns lieber mal an die Baustellen

Man hat das Gefühl, dass es in unserem Land knatscht. Das ist zu einem Gutteil selbst verschuldet, wenn man aus der Vergangenheit nichts lernen will und nicht langfristig plant. Der bevorstehende Wahlkampf wird den Fokus auf eine gedeihliche Zukunft wohl nicht verbessern. Wir können uns fürs Erste an die vielen Baustellen gewöhnen.