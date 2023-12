„The Big Bang Theory“-Star an Lungenkrebs erkrankt

Vielen ist Kate Micucci als Rajeshs Freundin Lucy aus „The Big Bang Theory“ bekannt, die sie in acht Folgen von 2013 und 2017 verkörperte. Darüber hinaus spielte Micucci in den Sitcoms „How I Met Your Mother“, „Malcolm mittendrin“ und „Scrubs - Die Anfänger“ mit und hatte große Rollen in der US-Comedyserie „Raising Hope“ und der Zeichentrickserie „Steven Universe“.