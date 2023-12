„Desaster“: Das stört Rosberg an der Netflix-Serie

Aus Marketing-Sicht sei die Serie hingegen durchaus wertvoll, so Rosberg weiter. „Was die Formel 1 mit Netflix so gut macht: im Grunde handelt es sich um eine Reality-TV-Show, die in der Formel 1 angesiedelt ist. Sie haben das große Glück, Charaktere wie etwa Haas-Teamchef Günther Steiner an Bord zu haben, die einfach sie selbst sind.“ Als Geheimnis für den Erfolg der Motorsport-Königsklasse sieht Rosberg das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. „Netflix hat phänomenale Dienste geleistet, aber der Boom entsteht auch durch eine frische Generation von Fans, die den Sport anders sieht und genießt.“