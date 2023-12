Max Verstappen ist bekanntlich kein großer Freund von inszenierten Mega-Shows in der Formel 1. Im Rahmen der FIA-Gala, bei der er offiziell als Weltmeister ausgezeichnet wurde, zeigte er aber auch Verständnis für die kommerzielle Seite der Königsklasse. „Ich persönlich würde idealerweise gerne auf all den tollen Strecken auf der Welt fahren. Aber das ist in der Formel 1 leider nicht möglich - und das verstehe ich auch“, so der Niederländer.