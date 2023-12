Geschworene einig: 13 Jahre Haft wegen Mordversuch

„Wollte nicht töten“

„Ich wollte ihn schlagen und schwer verletzen, aber nicht töten“, verantwortete sich der 33-jährige vierfach Vorbestrafte beim ersten Prozesstermin, blieb auch am Dienstag bei seinen Aussagen. Außerdem soll er nach seiner Festnahme in der Untersuchungshaft auch noch zwei Beamte verletzt haben. Neben ihm auf der Anklagebank nahm „sein“ Chauffeur Platz. Der 46-Jährige soll seinen Freund zum und vom Tatort - die Werkstatt des Opfers in Haid - gefahren haben. Er wies jede Absicht von sich, will von den Absichten des Erstangeklagten nichts gewusst haben.