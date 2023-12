Notruf für Tiere: Veterinäre schlagen Alarm

Ein Haustier ist nicht einfach nur ein Tier. Es ist ein Begleiter durch Dick und Dünn, der beste Freund, ja sogar ein Teil der Familie. Geht es um deren ärztliche Betreuung, müssen sich viele Tierfreunde in Kärnten allerdings Sorgen machen. Weil der tierärztliche Notdienst praktisch brach liegt, wurde eine landesweite Initiative gestartet, die von insgesamt 5257 Tierhaltern unterstützt wird. Diese Petition wurde am Dienstag präsentiert. „Das Pilotprojekt für eine Notversorgung am Wochenende und in den Nachtstunden hat es in Kärnten leider nur fünf Monate gegeben. Es war nur ein Wahlzuckerl und wurde schnell wieder abgedreht“, klagt Tierärztekammerpräsident Franz Schantl.