Mehr Sozialarbeit und Unterstützung an den Schulen

„Auch an den Schulen sollen Kinder bestmöglich betreut werden. Niemand will, dass die Konflikte komplett eskalieren. Die Schulsozialarbeit kann da eine gute Hilfestellung bieten“, meinte der Landeshauptmann. Auch Landesrätin Wiesflecker betonte, dass gerade die Schule ein Ort sein sollte, an dem sich Kinder gut entwickeln können sollen und an dem sie nicht von Angst und Gewalt dominiert werden dürften.