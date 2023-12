Diebisches Pärchen wollte Klagenfurter abzuzocken

Montagabend, in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt: Ein 54-Jähriger unterhält sich mit einer Jugendlichen. Was der Klagenfurter jedoch nicht bemerkt haben dürfte, der Freund der 17-Jährigen stahl in einem unbemerkten Augenblick die Bankomatkarte des 54-Jährigen.