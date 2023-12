Bub (3) fiel durch Futterluke drei Meter in Stall

Verheerender Unfall am Montagabend in Oberperfuss im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Während sein Vater am Bauernhof mit Arbeiten im Stall beschäftigt war, stürzte ein dreijähriger Bub mehrere Meter durch eine Futterluke in die Tiefe. Das verletzte Kind musste nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert werden.