Millionen für Funktionäre soll Ärztestreit beenden

Die Wiener Ärztekammer hält am Dienstag ihre Vollversammlung ab. Vor dem Gebäude in der Weihburggasse im 1. Bezirk werden Demonstranten aufmarschieren. Es sind einige Abweichler, die die Verschwendungssucht der Funktionäre anprangern wollen. Ansonsten greift die Kammerspitze in die mit hohen Zwangsabgaben gefüllten Töpfe, um die internen Grabenkämpfe zu befrieden.