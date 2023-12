„Gehört uns!“ Hacker schwärmt von Wiener Skiwiesn

„Das ist unsere Ski-Wiese“, schwärmt Stadtrat Peter Hacker: „Die gehört den Wienerinnen und Wiener, sie gehört wirklich uns.“ Die Rede ist von der „Wiener Skiwiesn“ in Penzing. Rund 60 Schulklassen sollen dort heuer bei der Hohen Wand Wiese in den Skisport hineinschnuppern. Seit vergangener Woche ist eine rund 1.500 Quadratmeter große und aus recyceltem Kunststoff bestehende Mattenpiste in Betrieb. Die Stadt Wien will das Projekt auch in den kommenden Jahren fortführen (siehe Video oben).