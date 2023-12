Sechs Diakone im Salzburger Dom geweiht

„Heute ist wahrhaft ein Tag der Freude und ein Tag der Hoffnung“, betonte der Salzburger Erzbischof Franz Lackner Sonntagnachmittag in seiner Festpredigt. In Anwesenheit von Weihbischof Hansjörg Hofer weihte er im Salzburger Dom sechs Priesteramtskandidaten zum Diakon. Geweiht wurden Jerry Angeles, Br. Thomas Clinton Kumar Nayak, Michael Marschall, Nikolaus Pirchmoser, Stefan Scheichl und James Karunakar Talluri. Für sie ist die Weihe zum Diakon ein Schritt auf dem Weg zur Priesterweihe am 29. Juni, dem Festtag der Heiligen Peter und Paul.