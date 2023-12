Pfarrer möchte niemanden in die Kirche zwingen

Bereits als Bub wollte Cöppicus-Röttgern Priester werden. „Ich war schon immer fasziniert von Gott“, sagt er und erzählt, dass in seiner Heimat Arnsberg-Neheim-Hüsten fast jeder in die Kirche ging. Aus Tradition und Pflichtbewusstsein hätten sich viele auf den Weg in die Kirche gemacht. Heute sei das anders, auch in Radstadt. Vor allem die Jüngeren bleiben aus. „Es ist schwierig geworfen, junge Menschen für den Glauben und die Kirche zu begeistern. Viele denken über Gott nach, aber die Einflüsse von außen wirken dagegen“, sagt der Pfarrer. „Aber wir werden niemanden in die Kirche zwingen können und das wollen wir auch nicht.“