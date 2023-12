Streik in Salzburg: Draußen Demo, drinnen Shopping

Einkaufen am Adventsamstag wurde nicht gestört

An vorderster Front des Streiks stand Michael Huber, Gewerkschaftschef und Arbeiterkammer-Vizepräsident. Eilig begrüßte er letzte Mitstreiter. Das gute Dutzend Frauen war wenige Minuten zuvor noch in Geschäften im Europark gestanden. Im Einkaufszentrum kam es nur in Einzelfällen zu Betriebsversammlungen vor dem Aufsperren. Für wenige Minuten kollidierten die mit den Öffnungszeiten. Der für Handelsunternehmen so wichtige zweite Adventsamstag wurde nicht gestört.