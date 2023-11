Heute erste Warnstreiks in Salzburger Handel

Einmalzahlung in der Kritik

„In Salzburg gehen die Angestellten mehrerer Handelsbetriebe nach dem Abbruch der Verhandlungen am Dienstag in Warnstreiks. Die Handelsbeschäftigten benötigen eine nachhaltige Gehaltserhöhung zur Abdeckung der Teuerung“, begründet Michael Huber. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg nennt die am Dienstag von den Arbeitsgebern angebotenenen 6 Prozent Gehaltserhöhung plus Einmalzahlung (die Gewerkschaft fordert 9,4 Prozent plus 15 Euro Fixbetrag) ein nicht faires Angebot.