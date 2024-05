Verkauf in Eben: Der nächste dubiose Deal?

Salzburger SPÖ wettert gegen den Verkauf

Noch deutlicher wird die SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger. Sie sagt: „Es stellt sich die Frage, warum hier der Weg über einen Zwischenkäufer bestritten wird – anstelle eines üblichen Raumordnungsverfahrens. Der Verdacht auf ein Umgehungs-, Spekulations- und Sanierungsgeschäft steht im Raum.“ Die SPÖ will noch in der kommenden Woche eine Landtagsanfrage an die blau-schwarze Regierung abschicken – mit der Hoffnung auf baldige Antworten . „Für uns zeigt dieser Bescheid, dass auch nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch weitere Kuriositäten im Vollzug gelebt werden“, bekräftigt Dollinger.