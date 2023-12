Rettungsanker für Haus am Kellerplatz gefunden

Vinothek brachte Minus von 1,2 Millionen Euro

Zu Beginn schien das Konzept erfolgversprechend, doch in den vergangenen fünf Jahren schrieb das „Haus am Kellerplatz“ kontinuierlich rote Zahlen. Der SPÖ-Bürgermeister, der das jährliche Minus ausgleichen musste, spricht sogar von einem Verlust in Höhe von 1,2 Millionen Euro. „Die Gemeinde kann und will sich das nicht mehr leisten“, so Ortschef Harald Neumayer. Daraufhin entbrannte ein erbitterter Zwist zwischen SPÖ, ÖVP und den Winzern.