Haus am Kellerplatz: „Sinkendes Schiff“ geht unter

Einst galt das Haus am Kellerplatz als idealer Ausgangspunkt für eine Reise zu den touristischen Besonderheiten in der Region. Die Tage für die gut bestückte Vinothek sind nun gezählt. Der Grund: der damalige Tourismusmagnet schreibt seit über fünf Jahren kontinuierlich rote Zahlen. Laut SPÖ brachte das Haus am Kellerplatz bisher einen erwirtschafteten Verlust in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Jährlich wurden außerdem statt den betriebswirtschaftlich erforderlichen 110.00. Weinflaschen, 44.000 Flaschen verkauft. Das wollte die Gemeinde, die die Kosten für das „sinkende Schiff“ trägt nicht mehr hinnehmen.