Zwist zwischen SPÖ und ÖVP um Haus am Kellerplatz

Vinothek bringt Minus von 150.000 Euro ein

Nun kam die SPÖ bei der Berechnung des dritten Quartals 2023 zu dem Schluss, dass das Haus am Kellerplatz heuer ein Minus von rund 150.000 Euro einfahren wird. „Die Gemeinde kann und will sich das nicht mehr leisten“, so Bürgermeister Harald Neumayer. „Das Minus auszugleichen, soll nicht mehr Aufgabe der Stadtgemeinde Purbach sein.“ Seit Jahren müsse die Gemeinde für die Vinothek blechen. „Ich habe bereits des Öfteren das Gespräch mit den Winzern gesucht und ihnen gesagt, dass eine Lösung her muss“, so Neumayer, der den Weinbauern eine Frist von vier Wochen setzt. „Wenn sie eine Idee haben, wie es weitergehen kann, ist die Gemeinde für Lösungsvorschläge gerne offen und versucht das auch zu unterstützen.“