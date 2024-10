Nach dem Gold-Coup warten bald Elternfreuden

Die Gemeinde um Bürgermeisterin Michaela Wohlfart und der Yachtclub Podersdorf ehrten Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus und das Segel-Duo Angelika Kohlendorfer und Calvin Claus, das Ende Juli vor der Küste vor Rimini WM-Gold in der Tornado-Klasse gewannen – also in jener Klasse, in der Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher 2000 und 2004 Olympia-Gold eroberten.