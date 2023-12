Passagierjet landet mitten in Hamas-Raketensturm

In zwei Monaten Tausende Raketen auf Israel abgefeuert

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas sind Tausende von Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Auch am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv gab es schon mehrfach Raketenalarm, etwa während des Israel-Besuchs von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober. Zu den Angriffen am Freitag bekannten sich die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der islamistischen Terrororganisation Hamas.