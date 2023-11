Flugzeug gerät fast in Raketenhagel auf Tel Aviv

Die Hamas hat am Sonntagabend erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf Ortschaften in Israel abgefeuert. Auch im Großraum Tel Aviv heulten die Warnsirenen. Gerade, als dort das Abwehrsystem „Iron Dome“ (Eiserne Kuppel) Abfangraketen abschoss, um die Hamas-Raketen unschädlich zu machen, setzte ein Passagierflugzeug zur Landung an.