Kellerkinder | Lichtgestalten

Kellerkinder. Bisher war 2023 wahrlich nicht das Jahr von Karl Nehammer. Gerade erst feierte er - und das zu Recht sehr verhalten - zwei Jahre Kanzlerschaft. Die Umfragen in den vergangenen Monaten entwickeln sich für Nehammers ÖVP konsequent in eine Richtung: nach unten. Auch die Entwicklung im Vertrauens-Index, den APA/OGM alle paar Monate erstellen, war bisher keine wirklich erfreuliche. Im Februar etwa platzierte sich der Kanzler bloß auf Rang 14 - mit einem Vertrauenssaldo von minus 17, nachdem er ein Jahr zuvor noch mit plus 4 auf Platz 5 gelegen war. Im Juni des heurigen Jahres reichte es dann nur noch zu Platz 16 mit einem Negativ-Vertrauen von minus 22. Und in der neuesten Umfrage? Da stürzt der Bundeskanzler weiter tief in den Vertrauens-Keller, für ihn reicht es nur noch zu Rang 24 - bei einem Minuswert von 32. Nehammer reiht sich damit unter anderem hinter vermeintlichen oder auch echten Minusmännern und -Frauen wie Werner Kogler (minus 19), Norbert Hofer (minus 20), Leonore Gewessler (minus 21) oder SPÖ-Chef Andreas Babler (minus 23) ein. Schlechter liegen nur noch ÖVP-Klubobmann August Wöginger (minus 33), Herbert Kickl (minus 41) und ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der sich noch deutlicher als zuletzt als absoluter Minusmann mit einem Negativwert von 66 an das Ende der Liste reiht. Nehammers Wert und damit seine Platzierung mitten in den sprichwörtlichen Kellerkindern ist übrigens der schlechteste je für einen Bundeskanzler gemessene. Was könnte man da noch als Trost für Nehammer und die ÖVP finden? Eigentlich kann es nur besser werden! Aber auch dafür gibt es keine Garantie…