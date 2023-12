Saftige Strafe für Jäger, die Eulenfamilie killten

Eine geschützte Waldohreule und ihre vier Kücken waren am 23. April in Pram brutal aus einem Nest geschossen worden. Ein Zeuge (36) hatte beobachtet, wie sich drei Männer auf einer Wiese rund um einen großen Birnbaum postiert und mit Schrotflinten mindestens 15-mal in die Baumkrone gefeuert hatten. Davon existieren auch Fotoaufnahmen.