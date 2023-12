Schmittentunnel monatelang nur einspurig befahrbar

Man möchte sich nicht ausmalen, was passiert wäre, hätten die Spezialisten die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt: Kürzlich entdeckten Techniker einen Hohlraum und auch noch einen Riss in der Decke des Schmittentunnels. Die Gefahr eines möglichen Teil- Einsturzes stand im Raum. Laut „Krone“-Informationen hatte ein ähnlicher Riss vor einigen Jahren in Niederösterreich den Einsturz einer Brücke ausgelöst.