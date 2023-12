SVV-Wochenkarte wird im Pinzgau zur Monatskarte

Einzige Voraussetzung ist, dass Ziel- und Endhaltestelle der Fahrt im Pinzgau liegen müssen. Die SVV wollen, dass mehr Pendler auf Bus und Bahn umsteigen und so dem Stau auf der Pinzgauer Straße (B 311) entkommen. Denn der fünf Kilometer lange Tunnel ist derzeit nur einspurig befahrbar. Umleitungen gibt es durch das Stadtgebiet von Zell am See.