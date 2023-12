Swift erhebt schwere Vorwürfe gegen Kim Kardashian

„Das hat mich psychisch an einen Ort gebracht, an dem ich noch nie zuvor war. Ich bin in ein fremdes Land gezogen. Ich habe mein gemietetes Haus ein Jahr lang nicht verlassen. Ich hatte Angst, ans Telefon zu gehen. Ich habe die meisten Menschen in meinem Leben verstoßen, weil ich niemandem mehr vertraute. Ich bin wirklich sehr, sehr hart zu Boden gegangen“, so Swift.