Arbeitslosigkeit im 3. Quartal wieder gestiegen

Das Plus in diesem Bereich beträgt 2,6 Prozent. In anderen Branchen wie der Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Gewerbe und im Bau sind die Erwerbstätigen hingegen zurückgegangen. Zwischen Juli und September waren durchschnittlich etwa 4,5 Millionen Menschen ab 15 Jahren erwerbstätig. Der Anteil der Berufstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren betrug bei Männern 78,9 Prozent und bei Frauen 70,9 Prozent.