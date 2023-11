Arbeitslosigkeit ist in der EU leicht angestiegen

Höchste Arbeitslosigkeit in Spanien

Europaweit am höchsten ist die Arbeitslosigkeit in Spanien - sowohl absolut (2,9 Millionen) als auch relativ (zwölf Prozent). Die niedrigste Quote gibt es in Malta mit 2,5 Prozent. Im Euroraum betrug die Arbeitslosenzahl im Oktober rund 11,1 Millionen bei einer Rate von 6,5 Prozent.