Probleme mit jungen, ungebildeten Arbeitslosen

„Wir brauchen zwar auf dem Arbeitsmarkt Zuwanderer. Aber derzeit sind die freien Stellen im Westen Österreichs“, erklärt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. Die Menschen also dort in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wo die freien Stellen sind, sieht der Experte als Herausforderung. Göschl: „Im Westen fehlen die Arbeitskräfte am meisten, es fehlt dort aber auch an Kreativität, um die Menschen, die schon dort sind, rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sobald sie arbeiten dürfen.“