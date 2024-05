Wien: Wohnbonus & Co. kosten 860 Millionen Euro

Hinter dem öden Titel Rechnungsabschluss findet sich in Wirklichkeit die genaue Buchführung der Stadt, in der jeder Cent an Ausgaben exakt aufgelistet wird. Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) präsentierte am Donnerstag das Zahlenwerk, in dem durchaus Überraschungen zu finden sind. Die gute Nachricht vorweg: Die Neuverschuldung Wiens war 2023 nicht ganz so hoch wie budgetiert. Allerdings im überschaubaren Rahmen: 1,3 Milliarden Euro neue Schulden – statt 1,4 Milliarden Euro. Jedoch bei höheren Investitionen in Standort, Infrastruktur und Wirtschaft. Da gab Wien satte 3,3 Milliarden Euro aus.