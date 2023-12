Diese Welt brauchen wir | Diese Welt schaffen wir

Die Welt, in der wir währenddessen leben, bleibt die Dystopie: eine menschengemachte Erzählung mit tödlichem Ausgang. Während Scheichs, Lobbyisten und Politiker in Dubai reden, schrien Forscher am gestrigen Mittwoch auf - und verhallten fast ungehört: 2023 ist weltweit das wärmste Jahr der Messgeschichte, so die Erkenntnis. Da hilft selbst die hübsche weiße Decke quer durch unser Land nicht mehr und auch weiße Weihnachten brächten keine Rettung. Dabei trifft uns der Klimawandel gar nicht mit seiner vollen Wucht. Noch nicht - aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schon bald: Acht - statt wie bisher fünf - wichtige Erdsysteme, darunter etwa das Eisschild auf Grönland, sind akut bedroht. Kippen sie, dann werde das „das Schicksal wesentlicher Teile unseres Erdsystems für die nächsten Hunderte oder Tausende von Jahren bestimmen.“ Kippen sie, dann gibt es kein Zurück. Wenn dann ein Kind fragt: „Was habt ihr eigentlich auf all den pompösen Klimakonferenzen getan?“ Dann, ihr Scheichs, Lobbyisten und Politiker wird: „Wir haben geredet“ als Antwort zu wenig sein. (ts)