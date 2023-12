Wenn der Michel schwächelt

EINERSEITS ist das wenig verwunderlich, bedenkt man, dass allein die Sozialleistungen von etwa 170 Milliarden Euro an die 40 Prozent des deutschen Staatshaushalts ausmachen. Rot-grüne Prestigeprojekte wie etwa das „Bürgergeld“, eine Art arbeitsloses Grundeinkommen für jedermann und Milliarden-Zahlungen in alle möglichen und unmöglichen EU-Projekte, insbesondere auch für die Waffenhilfe an die Ukraine, belasten den deutschen Staatshaushalt eben über Gebühr. Und das alles in Zeiten der Inflation.