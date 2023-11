Gegner jubeln: Salzburger sehen S-Link skeptisch

Ein Ergebnis ohne Gewinner

Ein Kommentar von Philipp Grill

Ein Blick zurück: Am 26. Juni 2022 nahmen 22 Prozent in der Stadt Salzburg an der Bürgerbefragung zum Ausbau der Mönchsberggarage teil. Das Ergebnis? Ein Triumph der Projektgegner. 84,38 Prozent waren dagegen, nur 15,62 Prozent dafür. Bürgermeister Preuner zog am selben Abend die Reißleine, der Ausbau war vom Tisch. Beim S-Link sieht es anders aus. Weder die Befürworter noch die Gegner können mit dem Ausgang zufrieden sein, beide Seiten werden es als Erfolg verbuchen wollen. Die Wahrheit ist: Vor der Bürgerbefragung wussten alle genau so viel wie jetzt. Es ist ein Ergebnis ohne Gewinner.