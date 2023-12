EZB: Banken sind nicht so „grün“, wie sie tun

Etablierte Kundenbeziehungen werden ungern hinterfragt

Den Forschern zufolge zögern Geldhäuser womöglich, etablierte Kundenbeziehungen mit braunen Unternehmen in Frage zu stellen. Dahinter stünde auch die Befürchtung, dass der Entzug der Unterstützung diese Firmen finanziell in Schieflage bringen könnte - was dann wiederum Verluste in den Bankbilanzen zur Folge hätte. Banken zögen es deshalb möglicherweise vor, ihre Kredite zu erneuern, um solche Unternehmen am Leben zu erhalten.