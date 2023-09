Banken rutschen im Vertrauensindex deutlich ab

Insgesamt bleibt das Vertrauen in die Institutionen hierzulande weiter hoch. Am meisten Vertrauen genießen Volksanwaltschaft, Polizei, Arbeiterkammer und Bundesheer. Der Vertrauensindex funktioniert so, dass (in diesem Fall bei 1028 Personen) abgefragt wird, ob man einer Institution vertraut oder nicht. Der Saldo daraus ergibt bei der Volksanwaltschaft einen Wert von plus 58 und bei der Polizei von plus 56. Dahinter folgt im Vertrauensranking die Arbeiterkammer (54), die gegenüber dem Vorjahr ein Plus von vier Punkten verzeichnen konnte.