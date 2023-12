Auf Deponie im Schutzgebiet wieder Müll gefunden

Forderung nach Einsicht in Akt

Im Sommer habe sich ein unabhängiges Institut ein Bild gemacht, für die Verunreinigungen damals wurden Strafen verhängt. Potocnik fühlt sich verschaukelt: „Ich fordere Einsicht in den Akt, um zu sehen, was genau genehmigt wurde. Falls ich das nicht darf, schalte ich meinen Anwalt ein. Außerdem war ja die Rede von geländegestaltenden Maßnahmen, jetzt spricht die Bezirkshauptfrau jedoch von agrarischen Zwecken.“