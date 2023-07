Entlang des Wanderweges wurde Bauschutt entsorgt

Lokalaugenschein soll Klarheit schaffen

Am Freitag findet ein Lokalaugenschein statt, der für den Grundstücksbesitzer ungemütlich werden könnte. Die Bewilligung für die Aufschüttung gilt ausschließlich für unbedenklichen, nicht verunreinigten Erdaushub. Weiters werden alle gelagerten Materialien untersucht. Dadurch könnte es für die „Entsorger“ Konsequenzen geben. Einige Neumarkter glauben zu wissen, dass es sich um eine Firma aus der Linzer Gegend handelt. Für sie liegt auch der Verdacht nahe, dass sich der Grundbesitzer etwas dazuverdienen will oder irgendein Gegengeschäft mit der Firma am Laufen hat: „Die legale Entsorgung kostet eine Lawine“, so ein Anrainer.