Migrationspolitik in Wien stößt auf Widerstand

Strafzahlungen an Bund bei Nichteinhaltung

Mit dieser strikten Ansage steht das östlichste Bundesland offensichtlich nicht alleine da. Zusätzliche Belastungen werden in vielerlei Hinsicht befürchtet. Nur ein konkretes Beispiel: „Wenn bereitstehende Quartiere nicht belegt sind, sollen die Länder pro Platz einen Tagsatz bezahlen. Wird von den Ländern die Quote der Grundversorgung der Asylwerber nicht zu hundert Prozent erfüllt, das heißt, die geforderten Plätze für Asylwerber sind nicht alle belegt, sollen die Kosten für bereits erbrachte Leistungen nicht abgegolten beziehungsweise in Abzug gebracht werden“, gibt Winkler zu bedenken. Bittere Konsequenz des „Diktat des Bundes“, die die Kritiker in Vorgesprächen längst angeprangert haben: „Werden die Vorgaben nicht eingehalten, sind Strafzahlungen an den Bund fällig.“