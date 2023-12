Im Eis(wohn)block taut langsam die Stimmung auf

Angeheizt hat der „Krone“-Bericht über den (Kälte-)Wohnblock in Laa an der Thaya die Situation für die Bewohner. Diese müssen, wie berichtet, nach dem Heizungsausfall seit Wochen nun mit Heizstrahlern auskommen. Sozialstadtrat Christian Nikodym ist mit den Betroffenen schon länger in Kontakt und bemühte sich bereits um Lösungen - was mit dem mittlerweile kaum erreichbaren Wohnungsinhaber kein leichtes Unterfangen war.