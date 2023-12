Heizung abgedreht: Wohnblock friert bei -15 Grad

Von außen sieht es aus, als wäre alles in Ordnung. In der jüngsten Frostnacht saßen die Bewohner eines Wohnblocks in Laa an der Thaya (NÖ) jedoch mit Wintermänteln in ihren Wohnungen. Die „Krone“ kennt die Hintergründe und hat die Betroffenen vor Ort besucht.