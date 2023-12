Neustadt nach Sternstunde vor 5000 Fans

Das kleine gallische Dorf im Reigen der Großen, Wahnsinn!“ Auch einen Tag nach dem 3:2 in der Königsliga über Dzialdowo (Pol) war Neustadts Tischtennis-Boss Franz Gernjak der Stolz ins Gesicht geschrieben. Verständlich! Dass sich Frane Kojic & Co. in Gruppe B Platz eins sichern, erstmals ins Halbfinale einziehen, hatte niemand am Zettel.