Drogen gegen Sex an süchtige Frauen verkauft

Fast bewusstlos

Dem rechtskräftigen Urteil zufolge verletzte der 66-Jährige bei diesen drei Frauen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinn des § 205a StGB. Zudem wurde er bei zwei der drei Betroffenen auch wegen sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person (§ 205 StGB) schuldig erkannt. Er hatte die beiden in seiner Wohnung übernachten lassen und an ihnen mehrfach den Geschlechtsverkehr vollzogen, nachdem sie infolge der konsumierten Drogen in einem entsprechenden Zustand, teilweise am Rand der Bewusstlosigkeit waren. Diese Szenen filmte der 66-Jährige mit seinem Handy mit und speicherte das Material ab, das im Zuge der Auswertung seiner Handy-Daten sichergestellt und zum Gerichtsakt genommen wurde.