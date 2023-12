2 Jahre Nehammer - und noch länger?

Bei all diesen Gedankenspielen gibt es einen großen Unsicherheitsfaktor. Neben dem Umstand, dass heute natürlich keiner weiß, wie die Wahl im nächsten Jahr ausgeht, bleibt die Frage: Würde Nehammer nach einer Wahlschlappe wirklich bleiben? Eigentlich unmöglich, aber in Sachen Sesselkleben haben wir in den letzten Wochen uns schon gewundert, was alles möglich ist.