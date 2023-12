HAK Villach: So sieht „smarter“ Unterricht aus

Weil Praxiserfahrungen einen entscheidenden Vorsprung im Berufsleben bedeuten, dürfen sich die Schüler nun auch über ein hauseigenes „Smart Media Lab“ freuen, das im Rahmen des Tages der offenen Tür am vergangenen Freitag eröffnet wurde. „Von der professionellen Produktfotografie über Podcast-Erstellungen in Studios mit Green Screens wird alles – wie in einer professionellen Agentur – an der HAK in diesem Business Lab selbst durchgeführt“, freut sich Direktor Florian Buchmayr über das moderne Medienlabor.