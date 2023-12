Mit der Malerei dem Hamsterrad entkommen

Steffen Dreher lebt und arbeitet in Wien. Nach 40 Jahren im Berufsleben und Jobs als Top-Manager bei großen Konzernen hat der gebürtige Deutsche und Wahlwiener die Liebe zur Malerei und zu sich selbst entdeckt. Nach Ausstellungen in New York, Stockholm und mehreren Galerien in Wien lädt der frühere Manager am 9. Dezember in seine Wohnung in Wien-Wieden zu seiner erste in-House Vernissage. Kunstinteressierte können an diesem Tag von 14 Uhr bis 19 in die Welt seiner Bilder eintauchen.