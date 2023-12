Skizug und Bus sollen die Tauernautobahn entlasten

Von Straßwalchen nach Bad Gastein fährt Skizug

Für die Aktion weitet der Verkehrsverbund das Zugangebot aus. An den Wochenenden von 30. Dezember bis 10. März fährt ein Skizug von Straßwalchen (Abfahrt: 6.32 Uhr), über Salzburg nach Bad Gastein. Von den Bahnhöfen innergebirg fahren Shuttlebusse in die Skigebiete ohne eigenen Bahnstopp. Am Nachmittag geht es entlang der gleichen Stationen wieder zurück. Kurios: Die Schmittenhöhebahn von Seilbahner-Obmann Egger ist beim Angebot nicht dabei, obwohl Zell einen Bahnhof mitten in der Stadt hat. „Wir haben eine andere Zielgruppe als die Tagesgäste aus dem Zentralraum“, begründet der Schmitten-Chef.