Asylquartier in Traun schon wieder stillgelegt

Familien untergebracht

In Summe seien 80 Flüchtlinge - vor allem Frauen, Kinder und Familien - untergebracht gewesen. „Durchschnittlich waren 59 Menschen einquartiert“, so Fussenegger. Die Flüchtlinge seien am Montag in andere Betreuungsquartieren gebracht worden: „Das war der frühestmögliche Zeitpunkt.“