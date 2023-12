Weiterfahren | Sinnloser U-Ausschuss

Sinnloser U-Ausschuss. Mit einigem Enthusiasmus verkündeten SPÖ-Politiker die Einreichtung eines weiteren Parlaments-U-Ausschusses im kommenden Jahr (die ÖVP konterte ja übrigens gleich mit der Einberufung eines weiteren Ausschusses). Doch es ist eine Begeisterung, die bei weitem nicht alle in der sozialdemokratischen Partei teilen. Der Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer etwa richtet seinen Parteifreunden aus, sie sollten sich nicht in „sinnlosen Ausschüssen an der ÖVP abarbeiten.“ Dies nütze, so Dornauer, letztlich nur FPÖ-Chef Herbert Kickl. Da dürfte der Rote aus dem Westen nicht unrecht haben.