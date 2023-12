EZB sieht „gute Nachrichten“ an der Preisfront

Teuerungsziel für Europa in Reichweite

Die jüngsten Inflationsdaten seien „gute Nachrichten“ und eine „positive Überraschung“ gewesen, sagte der Spanier am Montag. Damit kommt das Inflationsziel der EZB von 2,00 Prozent Teuerung immer mehr in Reichweite. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria gab es in Österreich im November hingegen keinen wirklich positiven Trend - mit 5,4 Prozent lag die Teuerung damit unverändert auf starkem Niveau.